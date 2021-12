$!Sergio Ramos se pronuncia sobre su reencuentro con Real Madrid y manda un fuerte aviso: “Voy a ir a muerte con el PSG”

“El destino es caprichoso. Me hubiese gustado que nos hubiera tocado otro equipo. Sabéis el cariño y amor que tengo al Real Madrid. Ahora me toca defender al PSG y haré todo lo posible por pasar. Es el equipo que apostó por mí. Voy a ir a muerte por el PSG ”, comentó el español.

Sergio asegura que regresar a su antigua casa le hace feliz, aunque se dio cuenta de esto hasta una vez que terminó su vuelo, pues ante de este el rivla era el Manchester de Cristiano.

“Cuando he llegado en el avión era el United, que es un equipo que me molaba y luego resulta que no era válido. Me hubiese gustado no tener ese enfrentamiento pero volver al Bernabéu es motivo de alegria... no pude tener una despedida por culpa del covid”, se refirió.

De igual manera, la prensa aprovechó para cosultarte sobre si Kylian Mbappé se convirtiría en cliente de su gimnasio en Madrid, este por el posible fichaje del crack francés con los blancos.