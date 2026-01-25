Tabla de posiciones Serie A: el Milan de Luka Modric tropieza con la Roma y el Inter celebra; goleada de la Juventus

Más temprano, la <b>Juventus </b>goleó al <b>Napoli</b> por 3-0 en Turín con los tantos de <b>Jonathan David</b> (22'),<b> Kenan Yildiz </b>(77') y <b>Filip Kostic </b>(86').La <b>Atalanta </b>le pasó por encima al <b>Palermo </b>en Bérgamo (4-0), el <b>Como</b> de <b>Cesc Fábregas </b>destrozó por 6-0 al <b>Torino </b>y el puntero <b>Inter </b>también aplastó por 6-2 al modesto <b>Pisa</b>, que marcha en el último lugar de la clasificación con sola una victoria en todo el certamen. Con estos resultados, el <b>Inter </b>que dirige el 'novato' <b>Cristian Chivu </b>se mantiene en la cima del fútbol italiano con 52 puntos, tras registrar 17 triunfos, un empate y cuatro derrotas.