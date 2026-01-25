Tabla de posiciones Serie A: el Milan de Luka Modric tropieza con la Roma y el Inter celebra; goleada de la Juventus

La Roma chocó este domingo una y otra vez con el muro que levantó el portero francés Mike Maignan, salvador en numerosas ocasiones de un Milan (1-1), en el duelo correspondiente a la jornada 22 de la Serie A. Sin tener apenas control del partido, el cuadro rossonero consiguió adelantarse en el Estadio Olímpico con el tanto de Koni de Winter (61') antes de que un penal cobrado por Lorenzo Pellegrini (74') cerrara un empate que favorece, principalmente, a un Inter que duerme con cinco puntos de ventaja en lo más alto.

Más temprano, la Juventus goleó al Napoli por 3-0 en Turín con los tantos de Jonathan David (22'), Kenan Yildiz (77') y Filip Kostic (86'). La Atalanta le pasó por encima al Palermo en Bérgamo (4-0), el Como de Cesc Fábregas destrozó por 6-0 al Torino y el puntero Inter también aplastó por 6-2 al modesto Pisa, que marcha en el último lugar de la clasificación con sola una victoria en todo el certamen. Con estos resultados, el Inter que dirige el 'novato' Cristian Chivu se mantiene en la cima del fútbol italiano con 52 puntos, tras registrar 17 triunfos, un empate y cuatro derrotas.

En la segunda plaza se coloca el Milan de Luka Modric con 47 unidades, seguido por la Roma y Napoli que comparten 43 en el tercer y cuarto puesto, respectivamente. La Juventus es quinto con 42 puntos y le sigue muy de cerca en el sexto lugar el Como que suma 40. Atalanta llegó a las 35 unidades en el séptimo escalón mientras que Bolonia tiene 30, Lazio con 29 y Sassuolo con 26. La próxima jornada de la Serie A se jugará a partir del viernes, pero será el sábado cuando el Como reciba a Atalanta; el domingo la Juventus jugará ante Parma e Inter visitará al Cremonese. La Roma se medirá frente a Udinese el lunes y será hasta el martes cuando el Milan visite al Bolonia.