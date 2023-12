Sale a la luz el peculiar apodo que Cholo Simeone puso a Messi: “Lo hizo para que no le tuviéramos miedo”

Durante una entrevista con Charla Podcast, habló de todo lo que vivió en el cuadro colchonero y reveló cómo llama Diego Simeone a Lionel Messi dentro del plantel del Atlético de Madrid.

“Antes de los partidos ante el Barça, Simeone nunca utilizaba el nombre de Messi... Siempre le llamaba ‘el enano’ para que cuando estuviéramos delante de él no le tuviéramos miedo”, comenzó Felipe.

“Es el mejor jugador contra el que he jugado. Me concentré mucho en marcarle, lo veía. Yo lo veía. Creo que vi prácticamente todos los partidos de Messi desde 2006 hasta 2016. No sé, prácticamente todos porque me divertía. Si ves los vídeos, se enfrentaba a ocho jugadores, se quedaba entre líneas, le daba la vuelta al balón, se enfrentaba a todos. Todo un espectáculo. Y jugar contra él fue una gran motivación para mí, porque no quería cambiar de camiseta. Quería que no hiciera nada. Quería salir del campo y decir: ‘Has anulado a Messi, eras el hombre’. Así que iba con un cuchillo entre los dientes y me ensuciaba todo lo que podía. Si tenía que pisarle, darle un codazo, lo que tuviera que hacer”, continuó diciendo sobre el argentino.