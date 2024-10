Simeone le respondió y zanja la polémica: “Él sabe muy bien que envió un mensaje, no quería estar en el Atlético”

“Ellos son los que toman las decisiones. Si no me querían, quizás creían que no estaba a la altura. Tampoco voy a darle más vueltas. Ellos saben lo que hicieron, y yo estoy tranquilo. No voy a mentir, nadie habló conmigo, ni el Cholo ni nadie de la directiva, solo Carlos Bucero”, aseguraba Samu en una entrevista con la Cope.

El joven atacante ahora mismo brilla en el Porto, parada habitual para muchos futbolistas que buscan redimirse. Y desde allí ya había dado su versión de los hechos. “Entrenaba apartado. No me sentía partícipe, no como un futbolista. Entrenaba y mi cabeza me decía que no. Lo pasé mal. Muchas noches llorando. Mi familia y mi madre lo pasaron muy mal. Al final, gracias a Dios, se cerró todo rápido y tomé la mejor decisión”, contaba para el diario Marca.