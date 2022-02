Simeone-Verón, compañeros de selección y equipo, pero nunca amigos: ‘‘Nos cambiábamos juntos y no nos saludábamos’’

Simeone sobre Verón

“Sin duda Verón fue uno de los mejores futbolistas en su posición en su década, yo me sentaba al lado de él. Venía, nos cambiábamos uno al lado del otro. Yo no lo saludaba, él no me saludaba y la relación era en el campo”.

“Si lo tocaban a Verón, era mi hermano. Era mío. Un tipo que si lo tendría que elegir para ganar, no tengo ninguna duda que lo elijo. Lo que nos une es el objetivo, si vos querés lo mismo y yo quiero lo mismo, vamos por eso”.

Las declaraciones de la ‘Brujita’

“Guardo un profundo respeto y admiración por el Cholo, pero no soy amigo, nunca me consideré amigo. Hoy con el tiempo me puedo llegar a considerar un buen compañero. En la Selección hemos tenido nuestras diferencias, en la Lazio igual”.

“Yo adentro de la cancha mataba y yo sabía que él iba a matar por mí. No creo en eso de que nos llevamos todo bien y dormimos juntos en una habitación. Al contrario, tienen que existir las diferencias”.