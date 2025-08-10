Son brilla durante su debut en la MLS: provocó un penal para el empate de LAFC ante Chicago Fire

El surcoreano Heung-min Son debutó este sábado en la MLS forzando un penal para el empate de Los Angeles FC en campo del Chicago Fire (2-2) por la jornada 26 del campeonato. Exjugador del Tottenham, Son ha desembarcado en Estados Unidos como el fichaje más caro de la historia de la Major League Soccer en una operación que rondó los 26 millones de dólares. Repasá la tabla de posiciones de la Major League Soccer 2025

No ha perdido el tiempo dando sus primeros pasos en la MLS, puesto que fue presentado el miércoles con Los Ángeles FC y ayer ya jugó en la visita al Chicago Fire en la jornada que suponía el regreso del torneo tras la primera ronda de la Leagues Cup. Son entró en el minuto 61 cuando el marcador señalaba 1-1 y vio al combinado de Chicago situándose con 2-1 en el minuto 70. Sin embargo, el delantero asiático ya dejo muestras de su calidad y velocidad provocando el penal que transformó en gol Denis Bouanga en el 81' para el 2-2 final. El colombiano Carlos Terán marcó el primer tanto del Chicago Fire, pero también cometió la pena máxima que le costó dos puntos a su equipo.