Son brilla durante su debut en la MLS: provocó un penal para el empate de LAFC ante Chicago Fire

<b>Son </b>firmó a sus 33 años un contrato con <b>LAFC </b>hasta diciembre de 2027. Además del <b>Tottenham</b>, con el que ganó la Europa League el curso pasado tras vencer al <b>Manchester United</b>, también destaca su paso por equipos alemanas como el <b>Hamburgo </b>y <b>Leverkusen</b>. La próxima cita para 'Sonny'<b> </b>y compañía será el sábado cuando visiten al <b>New England</b>. <b>Los Angeles </b>marchan en la quinta posición de la Conferencia Oeste con 37 unidades y se ponen a 12 del líder <b>San Diego FC</b>, donde milita el mexicano <b>Hirving 'Chucky' Lozano</b>.