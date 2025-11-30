Chelsea desaprovecha, City celebra y la ventaja de Arsenal: así quedó la tabla de posiciones de la Premier League

A pesar del contratiempo, los de Enzo Maresca consiguieron adelantarse en el marcador por medio de Chalobah, pero no consiguieron resistir y acabaron recibiendo el tanto del español, que permiten a los 'Gunners' mantener una ventaja de<b> cinco puntos sobre el Manchester City y de seis sobre el Chelsea.</b>El <b>Arsenal </b>fue el primero en intentarlo por medio de<b> Bukayo Saka,</b> que tuvo un buen enfrentamiento con <b>Marc Cucurrella</b>, apercibido desde el minuto once, pero su remate fue despejado con el pie por <b>Robert Sánchez.</b>El inglés fue un martillo por banda y puso en serios peligros al español, que había salido vencedor el pasado martes ante su compatriota Lamine Yamal.Los de <b>Enzo Maresca</b>, empujados por su afición, comenzaron a carburar poro a poco por medio de un Estevao, que no tuvo su mejor día y fue sustituido en el descanso.El brasileño cazó una bola en el área, que incomprensiblemente mandó a las nubes, y poco después, lo intentó desde fuera del área sin éxito ya que el esférico se fue desviado.El joven talento fue también asistió a <b>Enzo Fernández, </b>pero el disparo del argentino se fue directo a las manos de <b>David Raya.</b>Cuando los locales se encontraban más cómodos y conseguían controlar el duelo, llegó la acción que cambiaría por completo el rumbo del partido.El ecuatoriano <b>Moisés Caicedo,</b> uno de los baluartes de este Chelsea, realizó una entrada a destiempo con los tacos en el tobillo de <b>Mikel Merino,</b> que a pesar de que en primera instancia el árbitro le mostró tarjeta amarilla, rectificó su decisión al ver la jugada en e monitor del VAR.El partido se les ponía a cuesta arriba a los locales que tenían que aguantar con uno menos los minutos finales de la primera parte y toda la segunda.