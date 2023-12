Tabla posiciones Serie A: Inter de Milán resiste en el liderato sin temblar la presión de la Juventus

Los dos consiguieron abrir todavía más margen respecto al AC Milan (3º), que el sábado había sufrido para empatar en el minuto 90 en el campo de la colista Salernitana. Los ‘rossoneri’ quedan ahora descolgados a siete puntos de la Juventus y ya a once de su vecino Inter.

Tras el paso por los vestuarios, el uruguayo Jaime Báez devolvió las tablas (51) pero finalmente, el serbio Dusan Vlahovic (81) marcó de cabeza para asegurar la duodécima victoria de la Vecchia Signora en campeonato.

El serbio, que está atravesando una temporada complicada de cara a puerta, suma seis dianas en campeonato.

“Obviamente, un goleador no está contento cuando no marca, o cuando no marco lo suficiente, pero yo trabajo duro cada día para poder aportar al equipo”, declaró Vlahovic a DAZN.

Frosinone, que no perdía como local desde la primera jornada contra Nápoles (3-1), es 14º con 19 puntos, y mantiene un colchón de seis puntos sobre la zona roja de la tabla.

En la próxima jornada, la última de la Serie A en 2023, el Inter visita el viernes al Génova (13º), mientras que la Juventus recibirá a la Roma el sábado.

En otros partidos del día, el Hellas Verona (16º) ganó 2-0 al Cagliari (18º), mientras que Torino (10º) y Udinese (17º) igualaron 1-1.

En el último partido del sábado y de la 17ª jornada, la Roma (8ª) recibe al Nápoles (6º), el vigente campeón de Italia.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A