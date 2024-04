La respuesta de ‘Tano’ Ortíz luego de la polémica bronca de Messi y lo que espara para vuelta: “Me gustaría...”

Al final del partido, Messi, quien no pudo jugar por lesión, bajó hasta el vestuario para encarar al ‘Tano’ Ortíz y los árbitros. A Leo no le gustaron nada las declaraciones del entrenador de Rayados previo al juego.

Ortiz en cambio, no quiso entrar en polémica luego de que Messi tomara ese tipo de acción y mostró el deseo de que el ex Barcelona pueda estar en el partido de vuelta en México.

“Esperábamos que pudiera jugar, considero que es el mejor jugador de todo el mundo, ojalá pueda estar en la vuelta y disfrutarlo, está en nosotros hacer nuestro trabajo, la serie está todavía muy abierta”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Admiro a Leo y no deja de ser algo que lo sigo observando y admirarlo, me gustaría enfrentarlo para verlo, pero a la vez me interesa que mi equipo gane. Con el resultado pueda que cambie algo, pero lo importante es lo que hagamos con nuestra gente, si pensamos que la fase está concluida cometeremos un error tremendo”.

El ‘Tano’ también comentó la expulsión de David Ruiz, señalo que su equipo estaba luchando por el empate en ese momento y al final el marcador fue favorable.