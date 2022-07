Ten Hag, entrenador del Manchester United, vuelve a hablar del futuro de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sigue sin aparecer en la pretemporada del Manchester United, que lleva ya casi tres semanas de trabajo, situación que ya está preocupando de una u otra manera a Erik Ten Hag, entrenador del club inglés.

Hace unos día el estratega había dejado claro que CR7 no estaba a la venta, pero con el paso de los días todo apunta a que Cristiano cambiará de aires.

En conferencia de prensa, Ten Hag aseguró que no saben dónde se encuentra el portugués y que no puede estar centrado en ver si CR7 regresará o no al United.

“La situación es la misma que la semana pasada. Quizá preocupado no sea la palabra correcta. Me centro en los jugadores que están, que lo están haciendo muy bien, están en buena forma. Y me centraré en eso. No puedo esperar a ver si Ronaldo viene, pero si lo hace, lo integraremos en el equipo”, agregó.

De momento clubes como Bayern Munich y Atlético de Madrid son los que más suenan para contratar a CR7, que desea salir del Manchester debido a que no van a disputar la próxima Champions League.