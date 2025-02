Tigres perdió ante Real Estelí y su técnico estalla contra la prensa de Nicaragua: “Usted no tiene nada de periodista”

“Se tiene que informar mejor, porque se sabe que se operó hace 10 días. Y esa pregunta me parece lamentable, no voy a responder, usted no tiene nada de periodista”, contestó Paunovic tras ser consultado por la ausencia de Gignac .

Y es que Paunovic reviró a los supuestos 10 futbolistas que dejó en México, dejando entrever que no minimizó al Real Estelí. “El siguiente que no jugó es Guido Pizarro. La semana pasada se perdió el partido del martes por una contusión en la rodilla y luego jugó el sábado y esto es un tema que debemos tener en cuenta, o sea, es un jugador en posible riesgo de lesión porque ya tuvo una secuela reciente”.

“Fernando Gorriarán... hoy jugamos 11 contra 11 en el entrenamiento contra la Sub-23. Los jugadores que se quedaron, los que podían participar y él no participó. Es uno de los que no participó. ¿Por qué? Porque tuvo un golpe en el partido contra Toluca. Diego Reyes. ¿Sabes qué le pasa a Diego Reyes? Se rompió. ¿No lo viste salir? Juan Brunetta, descanso”, respondió Puanovic indignado.

“Que me digan ustedes que esta gente no es suficiente, no es bueno, estás insultando a los Tigres y eso no se hace, no se hace, este plantel se merece respeto”, lanzó el DT.

“El que juega con Tigres es porque yo tomo la decisión, porque se lo ha ganado y porque necesita jugar, porque tiene que rendir y cumplir con su obligación de jugar para este club”, finalizó antes de retirarse molesto de la conferencia.