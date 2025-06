¡Todo estalló! La situación crítica en la que se encuentran Pedro Troglio y Rodrigo Auzmendi en el fútbol argentino

En Banfield ya no paran solamente los empleados del club y el nivel educativo, sino ahora también el plantel profesional de fútbol, debido a la falta de pago, por lo tanto la medida de fuerza está aplicada por tiempo indeterminado desde el sábado, reveló diario Popular.

A los jugadores les deben tres meses de sueldo y por si fuera poco el club fue inhibido por la FIFA a causa de una deuda con el Club León de México por el pase del delantero Nicolás Sosa Sánchez de 165.000 dólares, la cual si se salda le permitirá al club incorporar jugadores.

Es una situación que también toca al nuevo fichaje, Rodrigo Auzmendi, quien llega procedente del Motagua de la Liga Nacional de Honduras tras dejar su marca goleadora.

Hasta que el Taladro no se ponga al día con sus deudas, la paz no llegará al club Albiverde y ahora estalló la paciencia de los jugadores, que no cobran hace tres meses y desde el sábado decidieron cesar sus actividades, por lo que no se han presentado a entrenar.

Pese a la inhibición, en la directiva banfileña aún buscan al segundo refuerzo, dado que ya se produjo el arribo del delantero Rodrigo Auzmendi, y el nuevo nombre apuntado es el defensor Agustín Dattola, ex Belgrano de Córdoba y con ficha en Almirante Brown, club en el cual logró un notable reconocimiento y nivel.