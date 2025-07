El ex jugador profesional, Toni Kroos, de 35 años, recibió hace unos días la Orden del Mérito del Estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, y durante su discurso no pudo faltar una referencia al Real Madrid.

“Por alguna razón tenía una camiseta de Luis Figo con Real Madrid. No me di cuenta de lo mucho que me ayudaría. Nunca había sido hincha del Real Madrid. Pero entonces apareció esta foto, estaba en redes sociales. Entonces, claro, todos los aficionados del Madrid decían: 'Es hincha del Madrid, tiene una camiseta desde los siete años. Nada de eso es cierto, pero la foto me ayudó", reiteró Kroos.

Asimismo, el centrocampista confesó que más que al Real Madrid, este apoyaba al Werder Bremen, que vivió una época de esplendor en su juventud ganando varias ligas y Copas de Alemania además de una Recopa de Europa (91-92) durante los 90 y el principio de los 2000.