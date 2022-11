Toni Kroos y una entrevista como nunca: Habla de su retiro, del mejor DT que tuvo y del fichaje caído de Mbappé por Real Madrid

Toni Kroos, centrocampista alemán del Real Madrid, recordó la gesta lograda en la última Champions League, en la que pensó que no tenían “equipo para ganar el título”, pero a base de remontadas en partidos de vuelta en el Santiago Bernabéu reconoció que pasaron de estar “casi muertos” a firmar una proeza.

“Yo tampoco puedo explicarlo”, confesó en una entrevista con Jorge Valdano. “Las vueltas en el Bernabéu tienen mucha influencia en los rivales, puedes estar casi muerto y una acción cambia tu confianza, la del rival y el ambiente en el estadio. No había visto nunca algo así y fue tres veces”.

“Yo veía muy complicado ganar la Champions, llegando a cuartos podíamos decir que lo habíamos hecho bien. No teníamos equipo para ganarla, salió Sergio Ramos, no salió el fichaje de Mbappé que nos daba calidad extra. No estaba seguro de tener equipo para ganar la Champions, los sorteos te enfrentan a los mejores equipos de Europa y pensaba que cada día era más difícil. Me sorprende como salimos de las situaciones complicadas y al final merecimos ganar”, analizó.

PREFIERE LAS 5 CHAMPIONS ANTES QUE EL MUNDIAL

No dudó Kroos a la hora de elegir entre las cinco Copas de Europa que ha ganado en su carrera y el Mundial con Alemania. “Me quedaría con las cinco Copas de Europa, me gusta la constancia y ganar cinco en ocho años es muy especial”, dijo en ‘Universo Valdano’.

El centrocampista alemán dejó muestras de su filosofía futbolística y su pasión por la posesión. “Si me dan a elegir tocar cuarenta veces el balón y meter gol o tocarlo cien veces, prefiero cien y ayudar a construir bien el juego de mi equipo”.