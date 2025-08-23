Tottenham bajó de las nubes al Manchester City y le propina la primera derrota en la Premier League

Parecía renovado y fresco el nuevo Manchester City de Pep Guardiola, pero el ordenado Tottenham de Thomas Frank lo devolvió a la temporada pasada, a ser un equipo sin ideas, con una defensa discutible, desesperante y, sobre todo, perdedor (0-2).

Después de una convincente victoria ante el Wolverhampton (0-4) en la jornada inicial, el City tenía un examen superior ante el campeón de la Europa League, que venía más centrado en sus problemas fuera del campo, con la pérdida de Eberechi Eze en favor de sus grandes rivales, que pendiente de lo que pasase en el Etihad Stadium.

Los aficionados 'Spurs', de hecho, comenzaron la visita a Mánchester entonando cánticos contra su dueño, Daniel Levy, al que culpan de haber estado dos semanas modelando el fichaje de Eze para que se lo quitaran en el último momento. A falta de refuerzos en ataque para Frank, el City parecía el favorito.

Y durante media hora más o menos lo confirmó, con presencia recurrente en tres cuartos de cancha y alguna ocasión aislada. La más clara, un jugadón de Erling Haaland que arrancó desde el centro del campo como en sus tiempos en Borussia Dortmund para dejar a Omar Marmoush delante del portero. El egipcio, con todas las opciones para él, optó por la peor, tirar al muñeco.

Instantes después era Tijjani Reijnders el que se equivocaba en la medialuna del área, dando lugar a la jugada del 0-1. Un contraataque que comandó Richarlison para poner un pase de la muerte a Brennan Johnson y que el galés fusilase a James Trafford, titular de nuevo en detrimento de Ederson Moraes.

Pese a que el gol fue anulado inicialmente por fuera de juego, el VAR confirmó la posición legal de Richarlison.