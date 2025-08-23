Tottenham bajó de las nubes al Manchester City y le propina la primera derrota en la Premier League

El <b>City </b>volvió a desesperar a y a mandar un mensaje a <b>Guardiola</b>: queda mucho trabajo por hacer y quizás unos cuantos millones por gastar en un lateral derecho y en un extremo izquierdo.El <b>Tottenham</b>, sin embargo, ve unos brotes verdes como hacía tiempo que no. Son un equipo serio, ordenado y que sabe lo que tiene que hacer, es decir, todo lo contrario a cuando estaba <b>Ange Postecoglou</b>. Ya suman dos victorias en dos partidos y son líderes con el <b>Arsenal </b>de la liga. Consiguieron, además, su primer triunfo fuera de casa desde febrero.