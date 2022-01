$!Tuchel responde a Lukaku tras su declaración de amor pública al Inter de Milán: “Trae ruido que no necesitamos”

Romelu Lukaku se destapó el jueves y sus palabras ya tienen consecuencias en el Chelsea, el belga hizo enfadar a su entrenador Thomas Tuchel.

El delantero hizo unas declaraciones donde aseguraba que no era feliz en el Chelsea y que deseaba volver al Inter de Milán de la Liga Italiana.

Tuchel respondió a estas palabras este viernes antes de enfrentar al Liverpool y afirmó que: “Sinceramente, no me gustaron. Trae ruido que no necesitamos”.

“No queremos hacer más bola del asunto. Hablaremos con Lukaku de puertas hacia adentro. Me sorprende porque no lo veo infeliz, al contrario. Sus palabras no reflejan su actitud en el día a día de Cobham”, agregó Tuchel molesto.