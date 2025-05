El Valencia explota tras el documental de Vinicius en Netflix: "Hemos exigido por escrito..."

Dentro del documental ‘Baila, Vini’ se incluye un video de la plataforma ‘TikTok’ correspondiente a ese encuentro. Las imágenes parecen corresponder al momento de su expulsión y están subtituladas con la palabra "mono" y no "tonto, tonto".

Pese a que fue advertido de ello en la misma rueda de prensa, Ancelotti tardó dos días en reconocer que había generalizado de manera errónea una conducta racista y la repercusión de sus palabras provocó una enorme campaña contra el racismo que mantuvieron la imagen de Mestalla que transmitió el entrenador.

"Es verdad que no son 46.000 y ahí pido disculpas, pero no son uno o dos", comentó dos días después. "Cuando me referí a Mestalla, no me referí a 46.000 personas. Es a un grupo que lo ha hecho muy mal como pasó en Mallorca o en Valladolid", añadió en una conferencia, en la que recordó que los insultos a Vinicius empezaron antes incluso del partido.