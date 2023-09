VIDEO: El increíble autogol que hizo el Cuti Romero en el Arsenal - Tottenham ¡Para Messi es el mejor central del mundo!

Cuti Romero, al que Messi llamó el mejor central del mundo, metió un tremendo autogol luego de un disparo de Bukayo Saka. No solo eso, también cometió un penal que fue el segundo gol del Arsenal.

“Creo que es el mejor defensor del mundo en este momento. Tenerlo detrás de mí es lo mejor que me puede pasar. Él siempre me obliga a ir hacia adelante, porque siempre quiere jugar uno contra uno contra su oponente. Me he acostumbrado a no mirar atrás y eso es muy bueno para un jugador de ataque”, dijo Messi sobre Romero.