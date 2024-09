Van Dijk ‘amenazó’ a Lisandro Martínez en la goleada del Liverpool ante el United: “Vení y proba eso conmigo”

La golpeó de espaldas, producto de que llegó a destiempo. El árbitro del encuentro, Anthony Taylor, no dudó en sacarle la tarjeta amarilla al central de los ‘Diablos Rojos’.

Muchos fanáticos del Liverpool salieron en respaldo de la actitud de su capitán. The Mirror recopiló varias reacciones. Un usuario de X escribió: “Me encanta nuestro Virg. Le encanta la responsabilidad de ser de su tamaño”.

También apoyaron al ex Newell’s y Defensa y Justicia, que no por nada es apodado con orgullo The Butcher -el carnicero-. “Van Dijk tiene pica todavía con los argentinos desde el Mundial”, dijo un internauta, en alusión al áspero choque de cuartos de final en Qatar, que se definió en favor de la Albiceleste en los penales.