“No te doy la mano, tú hablas demasiado”, fue lo primero que le dijo el ex del Milán a Jelicic. Lo que prosperó con un “respeta a la gente, tú jugaste al fútbol, conoces muy bien la situación y siempre hablas muy mal”, le recriminó el italiano con tono enfadado y señalándole en la cara con el dedo levantado.

El ex campeón del mundo finalizó la discusión asegurando que “es la última vez que hablo en televisión si estás tú, porque eres una mala persona”, y presumiendo de palmarés para defenderse. “¿Qué has ganado tú? Siempre que hablas parece que has ganado todo”.