James Rodríguez enciende la polémica: “No ganamos la final por factores externos; el árbitro favoreció a Argentina...”

James Rodríguez sorprendió con sus declaraciones brindadas en una entrevista con Edu Aguirre, y estas le están dando la vuelta al mundo: “No ganamos la final por factores externos. El árbitro yo creo que influyó mucho. Favoreció a Argentina. No nos ha pitado penales, uno o dos, para mí uno claro. Eso no son excusas para uno estar hablando de que ganaron por una cosa o por otra”, comenzó diciendo James Rodríguez en la entrevista.

James siguió profundizando en el tema: “Hicimos una excelente Copa América, en lo personal fue espectacular, queríamos el título, la puntada final, estuvimos cerca pero por cosas externas no fuimos campeones. No quiero decir que Argentina ha ganado por esto o lo otro. Llegamos en un buen momento a ese partido”.

El capitán de la Selección de Colombia no se detuvo e hizo hincapié en una situación que le pareció llamativa en la final contra la Selección Argentina: “Lo más raro es que de todos los partidos han salido los audios del VAR y de la final no, eso es lo que digo, raro, curioso, por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no, algo pasa ahí raro. No sé si la Copa estaba armada para Argentina. A mi entender, Colombia hace una muy buena final. Nos marcan el gol faltando tres minutos para ir a penales...”.