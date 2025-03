Indignación en Barcelona tras confirmarse la fecha para su partido pendiente ante Osasuna: “Vergüenza”

El Barça planteó como primera opción entre la jornada 37 y 38 y tras aludir al precedente del Celta-Ral Madrid mantuvo que así se “garantizaría la finalización de la competición de una manera más justa ya que, todos los equipos, tendrán pleno conocimiento de las potenciales repercusiones en la clasificación final con la suficiente antelación, y que, el impacto en la equidad de la competición quedaría minimizado”.

De no aceptarse su planteamiento propuso el 27 de abril si no se clasifica para la final de la Copa del Rey; o el 29 o 30 de abril, si no se clasificara para esta ni para las semifinales de la Champions.