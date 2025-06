Messi no perdona: el picante cruce entre Leo y James Rodríguez en la Eliminatoria Sudamericana: "Hablás mucho vos"

El duelo entre Argentina y Colombia por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas dejó más que un empate 1-1 en el Monumental, también hubo un tenso cruce entre dos viejos conocidos, Lionel Messi y James Rodríguez.

El saludo inicial entre ambos fue frío y distante, casi protocolar, como si no hubiera historia detrás. Messi, con gesto serio, saludó a James con una mano que no parecía tener ni la camaradería ni el reconocimiento que en otros momentos compartieron. Fue un simple choque de manos, un intercambio de banderines, pero lo que vino después dejó claro que algo no estaba bien entre ellos.