Pep Guardiola da dura noticia sobre uno de sus cracks y se podría perder el partido contra Real Madrid: “No está bien”

Su propio entrenador, Pep Guardiola , notificó que Kevin De Bruyne “no está bien”. El belga no jugó contra Fulham y en el último partido ante Arsenal, donde fue figura, salió de cambio.

De Bruyne sufre problemas musculares que lo mantienen fuera y Pep no sabe cuándo volverá a jugar: “De Bruyne no se siente bien y no ha podido viajar con el equipo”, afirmó Guardiola.

¿Cuándo podrá volver? No lo sé”, apuntó el entrenador catalán. Después de Haaland, Kevin es la gran estrella del Manchester City.

De Bruyne ha marcado 9 goles y repartido 27 asistencias en 42 partidos esta temporada. Una pieza clave para el esquema de Pep Guardiola.