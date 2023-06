Escándalo en el Brasil-Guinea que se jugó en Barcelona: “Manos arriba, esta banana es mi arma contra usted”

Hace tan solo unas semanas Vinicius fue víctima de ataques racistas en el tramo final de la temporada en la liga española. El delantero del Real Madrid sufrió un lamentable episodio en Mestalla por parte de los aficionados del Valencia . Aquella tarde no aguantó la presión, terminó siendo expulsado y luego lanzó un contundente comunicado.

“Es un país lindo, que me acogió y al que amo, pero que aceptó exportar la imagen para el mundo de un país racista. Lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocido como un país de racistas. E infelizmente, por todo lo que sucedió cada semana, no tengo cómo defenderme”, aseguró Vinicius.

Nada ha cambiado desde aquella vez y ahora su gran amigo y asesor asegura sufrir racismo en la previa del amistoso Brasil-Guinea que se disputó este sábado en el estadio del Espanyol, en la ciudad de Barcelona.

Felipe Silveira, de raza negra, afirma que al pasar por las instalaciones del inmueble lo revisó un guardia de seguridad, quien de repente se sacó una banana del bolsillo y lo apuntó: “Manos arriba, esta es mi arma contra usted”.