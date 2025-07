"Si la condición para quedarse en el Real Madrid es ganar lo mismo que Mbappé, no se lo van a dar y no se va a quedar", apuntan.

Según informó el periodista Ben Jacobs, en Medio Oriente preparan 350 'kilos' para convencer a Vinicius. Una oportunidad que sigue ahí, esperando el momento para atacar si las negociaciones por la renovación terminan estallando.

No obstante, el brasileño no ha vuelto a tener contacto con los árabes desde diciembre del año pasado. Mientras tanto, el Real Madrid no tiene prisa y cree que la oferta ya acordada era suficiente y que el atacante no está en posición de apretar.

Sin embargo, el tiempo juega y en los despachos ya se empieza a contemplar una posible salida si llega una oferta irrechazable. Vinicius queda libre en 2027, y si no renueva, el verano de 2026 podría ser el último tren para venderlo con beneficio.