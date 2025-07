Xabi lo quiere y Real Madrid rompería el mercado: oferta de 115 millones por esta figura mundial

El Real Madrid no descarta realizar un quinto fichaje en este mercado de verano. El conjunto blanco es consciente que necesita contratar a un mediocampista de renombre tras el retiro de Toni Kroos hace un año y la salida de Luka Modric rumbo al Milan.

Por su parte, Pep Guardiola considera a Rodri clave en su esquema y no piensa ponerlo en el mercado, pero con esos 115 millones sobre la mesa, los dirigentes del club inglés podrían obviar lo que piensa el entrenador y traspasarlo a la 'Casa Blanca'.

De acuerdo con The Sun, el Real Madrid estaría preparando una oferta de 100 millones de libras, unos 115 millones de euros, por el traspaso de Rodri . El citado medio señala que esta propuesta haría dudar al City sobre la venta del actual Balón de Oro.

Se trata del único futbolista por el que Florentino Pérez podría hacer una locura económica. El presidente y el resto de la directiva valoran su fichaje, aunque no será nada fácil por las pretensiones de los ingleses.

En el Real Madrid saben que es una operación muy complicada y que no es fácil sacar a Rodri del City. En caso de no poder ficharlo en esta ventana, podrían esperar en la campaña 2026-27, cuando el futbolista entre en su último año de contrato, que acaba en 2027 y aún no ha renovado.

Respecto a Xabi Alonso, el entrenador estaría encantando con la llegada de Rodri. Sobre todo porque los blancos no podrán contar con Jude Bellingham por al menos 3-4 meses luego de que finalmente se operara el hombro izquierdo.

Desde el retiro de Toni Kroos, el Real Madrid ha tenido serios problemas para encontrar su reemplazo, un futbolista que pueda ordenar y dirigir al equipo. Rodri, de 29 años, parece ser el elegido.