¡Vinicius regresa! La convocatoria de la selección de Brasil para choques contra Venezuela y Uruguay

Desde entonces no ha vuelto a jugar, aunque el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que debe asumir el cargo de la selección brasileña a mediados de 2024, lo convocó para el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid que se jugará el domingo.

“Vinicius es un gran protagonista del fútbol mundial”, dijo Diniz en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Rio de Janeiro.

El DT criticó que el extremo no hubiera sido nominado al premio The Best 2023, que la FIFA entrega a los mejores futbolistas del año.

- Neymar, a la cabeza -

Diniz, que compagina el cargo de seleccionador con el de entrenador del Fluminense de Rio, llamó a 23 jugadores para la tercera y cuarta jornadas de la clasificatoria.

Neymar, figura contra los bolivianos, lidera la ofensiva de la ‘Canarinha’, que tiene la misma base de atletas que estuvieron en el comienzo del camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México-2026.

Destacan las presencias del defensor Bremer (Juventus, ITA) y el volante Gerson (Flamengo), así como la ausencia del atacante Gabriel Martinelli (Arsenal, ENG).

“Gerson tiene un rendimiento muy constante, es un jugador por encima de la media”, dijo el DT, sobre el mediocampista de un ‘Fla’ que no marcha bien.