Xabi Alonso lo aclara todo: la salida de Endrick, se pronuncia sobre fichajes y la baja de Kylian Mbappé

El conjunto blanco recibe mañana al Betis por la jornada 18 de LaLiga y el técnco español espera iniciar el año de la mejor manera posible. Durante la conferencia, Xabi explicó la salida de Endrick al Lyon francés, la lesión de Mbappé y no cierra las puertas al mercado de fichajes.

"Buenas tardes y feliz año a todos. Con ganas después de parar durante una semana, de volver a empezar la competición, de afrontar esta segunda parte de la temporada con ganas, con ilusión y frescura", así arrancó la rueda de prensa Xabi Alonso este sábado previo al primer partido del Real Madrid de 2026.

Baja de Mbappé por lesión

"Vamos a ir apurando los plazos, es mucho de sensaciones. Vamos hacer todo lo posible para apurar los plazos y que esté listo lo antes posible. Esperamos tenerlo para la Supercopa".

¿Lo de Mbappé fue imprudencia o mala suerte?

"Hacemos las valoraciones, las sensaciones del jugador y luego tomamos las decisiones. Vamos hacer todo por nuestra parte para que llegue cuanto antes".

Ausencia de Mabppé y cambio de sistema

"Fue un poco flexible, no cambiamos tanto. Ahora tenemos otros jugadores y hay que buscar la mejor manera de encajar las piezas. Seguramente le echemos de menos porque su rendimiento es increíble, así como su influencia. Hay que confiar mucho en los que salgan mañana, el siguiente en la Supercopa. El espíritu del equipo es fundamental".

La gestión con Mbappé

"No, la gestión con jugadores que siempre están pensando en ayudar al equipo es fácil. Con jugadores que siempre quieren ganar, es fácil. Y luego es mi trabajo tomar decisiones y las asumo yo".

Salida de Endrick

"En el momento que está de su carrera necesita jugar y entiendo que haya querido invertir el club a medio plazo para que se desarrolle. Si eso permite que vaya creciendo como jugador... el Madrid lo hace muy bien. Yo entiendo a 'Bobby' y lo seguiremos muy de cerca".

¿Ha sido inteligente la cesión de Endrick?

"No solo hay que centrarnos en el corto plazo, sino en el medio plazo y cuándo se gestan las conversaciones. La decisión está tomada y no hay vuelta atrás. Nosotros afrontaremos la Supercopa con mucha confianza en los jugadores que están".