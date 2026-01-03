Xabi Alonso lo aclara todo: la salida de Endrick, se pronuncia sobre fichajes y la baja de Kylian Mbappé

<b>Vinicius</b>"Lo veo con alegría y sonriente. A todos nos ha venido bien para resetear. Mañana tenemos que ser nosotros los que debemos contagiar esas ganas a la gente. Si eso fluye en ambas direcciones, pues disfrutaremos".<b>Vuelta de Carvajal y la influencia en el vestuario</b>"Sí, ha podido completar el entrenamiento entero. Mañana decidimos la convocatoria porque tenemos un par de dudas. En todos los equipos, jugadores que tienen peso por lo que aportan en el campo y fuera de él, son necesarios. Carvajal es uno de esos. Sigue siendo igual de competitivo y su peso en el vestuario es mayúsculo. A partir de ahora tenemos que ayudarle para que vaya encontrando su mejor estado físico, pero teniéndolo cerca ya ayuda".<b>Ausencia de Huijsen</b>"Tenía unas molestias y queríamos ser un poquito cautos. Mañana decidiremos".