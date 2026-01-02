Buenas noticias en Real Madrid: Xabi Alonso por fin lo recupera tras estar dos meses de baja

Buenas noticias en el <b>Real Madrid</b> para empezar el 2026. <b>Dani Carvajal</b> volvió este viernes a entrenar sobre el césped junto al resto de sus compañeros tras más de dos meses ausente. Se había sometido a una artroscopia en la rodilla derecha para reparar la "presencia de un cuerpo libre articular".El capitán sintió molestias el 26 de octubre, tras disputar 19 minutos contra el <b>Barcelona</b>, en la misma articulación en la que en 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, y ya encara la recta final de su recuperación.