Buenas noticias en Real Madrid: Xabi Alonso por fin lo recupera tras estar dos meses de baja

El capitán sintió molestias el 26 de octubre, tras disputar 19 minutos contra el Barcelona , en la misma articulación en la que en 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, y ya encara la recta final de su recuperación.

Buenas noticias en el Real Madrid para empezar el 2026. Dani Carvajal volvió este viernes a entrenar sobre el césped junto al resto de sus compañeros tras más de dos meses ausente. Se había sometido a una artroscopia en la rodilla derecha para reparar la "presencia de un cuerpo libre articular".

Este viernes llevó a cabo parte de la sesión en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y su objetivo es formar parte de la convocatoria que viaje a Yeda la próxima semana para la disputa de la Supercopa de España.

Real Madrid se jugará el jueves 8 de enero un boleto en la final contra el Atlético. Partido para el que Kylian Mbappé, ausente desde el 31 de diciembre por un esguince en la rodilla izquierda, no está descartado al 100% todavía.

Los blancos realizaron hoy la primera sesión de entrenamiento del año después de que Xabi Alonso diera libre a sus futbolistas el 1 de enero, y arrancó con activación en el gimnasio y una sesión de vídeo.

Posteriormente, el grupo llevó a cabo sobre el césped un juego de progresión en tres zonas y esprints, trabajo táctico y finalizaciones a portería.