La respuesta de Xabi Alonso por las declaraciones de Lamine y tiene listo el 11 titular: "Será un partido intenso"

<b>Once incial </b>"Tengo el once en la cabeza, hemos recuperado a casi todos los jugadores. Mañana lo verán".<b>¿Bajas?</b>"Hemos recuperado a casi todos los jugadores que no pudieron estar contra la Juventus. Mañana verán el once, pero todo el que está en la convocatoria puede jugar".<b>Defensa adelantada y cambio de Mbappé</b>"Por las calidades de nuestros jugadores si que se pueden dar situaciones, pero previamente tenemos que hacer otras cosas, no solo lo que pasa detrás de la defensa del Barça. Son muchos los detalles que pueden marcar la diferencia".<b><a href="https://www.diez.hn/estadisticas/espana">Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Española </a></b><b>Compromiso </b>"Tengo ganas de que salga bien y que ganemos. Afrontamos cada partido con la máxima exigencia y el de mañana tiene un sabor especial".<b>Llevan 11 triunfos en 12 partidos </b>"Para el proyecto no lo sé, son partidos importantes. Me gusta valorar el proceso y en estos 12 partidos ha habido una mejoría. Todavía no se entrega ningún trofeo ni se gana ninguna medalla, queda mucha temporada. Ahora mismo lo más importante es mañana".<b>Declaraciones de Lamine Yamal </b>"No voy a entrar, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos y lo que tenemos por delante en el partido, cómo queremos jugarlo. Es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando.Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes para nosotros para poder jugar bien, disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana.Lo que yo tengo en la cabeza es que va a ser un partido intenso y disputado. Tenemos que estar preparados, competir al máximo nivel y tener la energía necesaria para jugar un partido top".