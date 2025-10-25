Internacionales

La respuesta de Xabi Alonso por las declaraciones de Lamine y tiene listo el 11 titular: "Será un partido intenso"

El entrenador del Real Madrid fue consultado hasta tres veces por lo que dijo Lamine Yamal en la previa del Clásico.

2025-10-25

Real Madrid y Barcelona se miden este domingo en el Santiago Bernabéu por la décima jornada de LaLiga. Además del orgullo, ambos clubes se disputan el liderato y Xabi Alonso atendió la rueda de prensa para hablar sobre el primer Clásico que afrontará como DT de los blancos.

Sin embargo, hasta tres preguntas fueron dirigidas sobre las polémicas declaraciones de Lamine Yamal, pero el entrenador español le restó importancia y solo se enfoca en el encuentro. También asegura que ya tiene listo el 11 titular, aunque decidió no adelantarlo.

Primer Clásico

"Es especial, lo ha sido durante muchos años. Es el primero de la temporada y de este nuevo proyecto. Necesitamos que el estadio tenga la energía de los grandes partidos y de los momentos especiales. Que nos empuje y que vibre para que luego podamos celebrarlo con nuestra gente".

El Madrid perdió los últimos Clásicos

"El momento es diferente, nuestro proyecto lo es y está empezando. Queremos potenciar nuestras fortalezas y poder hacer un buen partido".

Sensaciones previo al Clásico

"Bien. Consciente del partido que tenemos y su importancia. Pero la dinámica del día a día no cambia. Es un partido especial, que tenemos marcado, pero no cambia demasiado. Llegamos en un buen momento anímico y de nivel de competitividad. Mañana es el momento".

Once incial

"Tengo el once en la cabeza, hemos recuperado a casi todos los jugadores. Mañana lo verán".

¿Bajas?

"Hemos recuperado a casi todos los jugadores que no pudieron estar contra la Juventus. Mañana verán el once, pero todo el que está en la convocatoria puede jugar".

Defensa adelantada y cambio de Mbappé

"Por las calidades de nuestros jugadores si que se pueden dar situaciones, pero previamente tenemos que hacer otras cosas, no solo lo que pasa detrás de la defensa del Barça. Son muchos los detalles que pueden marcar la diferencia".

Compromiso

"Tengo ganas de que salga bien y que ganemos. Afrontamos cada partido con la máxima exigencia y el de mañana tiene un sabor especial".

Llevan 11 triunfos en 12 partidos

"Para el proyecto no lo sé, son partidos importantes. Me gusta valorar el proceso y en estos 12 partidos ha habido una mejoría. Todavía no se entrega ningún trofeo ni se gana ninguna medalla, queda mucha temporada. Ahora mismo lo más importante es mañana".

Declaraciones de Lamine Yamal

"No voy a entrar, hay muchas declaraciones por parte de la gente de Barcelona y no puedo empezar a valorarlas todas. Para nosotros lo importante es el verde, lo que pase en el campo, de dónde venimos y lo que tenemos por delante en el partido, cómo queremos jugarlo. Es lo que más me preocupa y lo que hemos estado trabajando.

Es un partido suficientemente importante, tiene muchos ingredientes para nosotros para poder jugar bien, disfrutarlo y eso es lo que más nos ilusiona y el mayor aliciente para mañana.

Lo que yo tengo en la cabeza es que va a ser un partido intenso y disputado. Tenemos que estar preparados, competir al máximo nivel y tener la energía necesaria para jugar un partido top".

