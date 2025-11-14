Xabier Azkargorta, mítico técnico español que clasificó a Bolivia al Mundial del 94', murió a los 72 años de edad

Autoridades de Gobierno, expresidentes, actores deportivos y la población llora y se despide este viernes de <b><a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Xabier_Azkargorta" target="_blank">Xabier Azkargorta</a></b>, el entrenador español que clasificó por primera vez a la selección boliviana de fútbol a un Mundial, el de Estados Unidos 1994.El vicepresidente de <b>Bolivia</b>, Edmand Lara, expresó sus condolencias a la familia del "hombre que nos dio una alegría grande" al clasificar al Mundial, ya que las dos participaciones previas (1930 y 1950) habían sido por invitación."¡Gracias, profesor Xabier Azkargorta! Dios te guarde en su gloria eterna. Envío mi más sentido pésame a la familia doliente. Gracias por todo, vivirás por siempre en nuestra mente y en nuestro corazón", publicó Lara en TikTok.