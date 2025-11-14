Internacionales

Xabier Azkargorta, mítico técnico español que clasificó a Bolivia al Mundial del 94', murió a los 72 años de edad

El director técnico ibérico murió en el país que lo acogió como un héroe, Bolivia.

    El “Bigotón” sufría una afección cardíaca que lo aquejaba desde hace más de una década.
2025-11-14

El entrenador español Xabier Azkargorta, que dirigió al Espanyol de Barcelona entre 1983 y 1986 y llevó a la Selección de Bolivia al Mundial de 1994, murió este viernes a los 72 en Bolivia.

En España, dirigió al Nàstic (1982-1983), Espanyol (1983-1986), Sevilla (1987-1989) y Tenerife (1989-1991). En el cuadro blanquiazul es muy recordado. "Lamentamos comunicar que nos ha dejado Xabier Azkargorta. Con 134, se convirtió en el séptimo técnico con más partidos en la historia del club", informó el Espanyol de Barcelona.

La muestras de cariño y respeto se han sucedido en todos los equipos españoles en los que ha estado. El Tenerife, de hecho, recordó que Azkargorta fue clave en la permanencia y anunció que este sábado, durante el partido contra el Celta B, se guardará "un minuto de silencio en su memoria".

Más allá de su carrera en los banquillos en España, Azkargorta llevó a la Selección absoluta de Bolivia a disputar su único Mundial en 1994. También dirigió a la Selección de Chile. Lejos de las fronteras españoles, entrenó al Yokohama Marinos japonés (1997-98), al Chivas mexicano (2005) y varios equipos bolivianos.

BOLIVIA LLORA SU MUERTE

Autoridades de Gobierno, expresidentes, actores deportivos y la población llora y se despide este viernes de Xabier Azkargorta, el entrenador español que clasificó por primera vez a la selección boliviana de fútbol a un Mundial, el de Estados Unidos 1994.

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, expresó sus condolencias a la familia del "hombre que nos dio una alegría grande" al clasificar al Mundial, ya que las dos participaciones previas (1930 y 1950) habían sido por invitación.

"¡Gracias, profesor Xabier Azkargorta! Dios te guarde en su gloria eterna. Envío mi más sentido pésame a la familia doliente. Gracias por todo, vivirás por siempre en nuestra mente y en nuestro corazón", publicó Lara en TikTok.

El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, dijo que el seleccionador "ya tiene un lugar especial" en la "historia deportiva" de Bolivia. "Su paso por nuestro deporte demostró que podemos trabajar en equipo, aspirar a lo más alto con trabajo y esfuerzo. Gran enseñanza", escribió Lupo en su cuenta de X.

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) dijo que "se fue un grande" y expresó que Azkargorta fue "un ejemplo de coherencia" al decir que "se juega como se vive". "La Selección del 93-94 bajo su batuta, nos hizo creer. Unidad, una bandera de todos, orgullo. Fue un amigo a quien admiré", publicó Mesa en sus redes sociales.

