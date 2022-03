$!Xavi confirma su gran objetivo con el Barcelona antes de disputar una ‘final’ y lo que dijo sobre Mbappé y Haaland

‘‘Es un cara y cruz. No podemos fallar y hemos de salir con más intensidad que en la ida. La primera parte no me gustó, en la segunda estuvimos mejor. No fuimos efectivos. La referencia es el día de Osasuna porque eres intenso, tienes circulación rápida de pelota y sales con los cinco sentidos. El Galatasaray nos frenó bien en la ida y nosotros no hicimos los deberes. Es una final y tienes que ganar en uno de los estadios donde más animan. Es otra reválida para demostrar que podemos competir en Europa. Estamos igual que en Nápoles”.

Xavi Hernández sabe que este jueves su equipo disputa una ‘final’. El Barcelona visita el infierno de Estanbul para jugarse el boleto a cuartos de final de la Europa League ante el Galatasaray . El DT tilda el partido como una prueba de fuego y aclara que todavía no piensa en el Clásico contra el Real Madrid . Además asegura que no hay nada cerrado con Haaland y mucho menos con Kylian Mbappé .

Ataque

‘‘En nuestro modelo de juego, la presión es una de las bases. No puede haber un jugador que no haga presión. Eso es innegociable. En nuestro equipo, no, porque te revienta el modelo. Si no hay presión, tienes que correr 70 metros para atrás y el modelo cambia. Es importante que el jugador esté para el equipo. Si corre y presiona delante, corres menos”.

La tajante reacción de Laporta sobre un posible fichaje de Haaland

Presión

‘‘A mi me gusta, me gusta competir, soy un ganador. No llevamos un resultado favorable de la ida. Estamos en la misma situación que el día del Nápoles y allí salimos muy fortalecidos. Esto es Europa, nadie te regalará nada”.

Estado anímico

“Si ganas coges moral, confianza. El sistema y el modelo coge más peso, pero si pierdes, al contrario. Jugamos en un campo difícil, con dimensiones diferentes, el público aprieta, ellos más agresivos que en la ida... es una prueba de fuego para nosotros”.

Acuerdo con Spotify

‘‘Me parece muy bien, como a la gran mayoría de socios y aficionados. Es un paso adelante para el club, es una marca importante. Es música”.