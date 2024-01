Bombazo de Xavi al mercado: su respuesta sobre fichar a Haaland o Mbappé y lo que pasa con Vítor Roque

“Falta el proceso de inscripción. Cuento con él, estará en la lista de convocados y esperemos que esté disponible. Supongo que es cuestión de horas”, aseguró el técnico del cuadro catalán desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Xavi también habló del mercado, donde dejó un portazo, palabra que se utiliza mucho en España, pero que para nosotros sería un bombazo. Todo esto por la situación económica del FC Barcelona.

Sobre los grandes nombres del mercado, como Mbappé y Haaland, Xavi no quiso ni dejar abierta la mínima posibilidad: “Con los que tengo, ya tengo que lidiar. Ahora no estamos para pensar en este tipo de fichajes, no tenemos esta situación privilegiada a nivel económica”.

Con esto Xavi deja claro que no va a ir al mercado a buscar a otro jugador además de Vitor Roque.