Henry revela cómo Xavi lo puso en su sitio: “Aquí no has ganado nada, cuando ganes podrás hablar”

“Ahí está Messi, se lleva bien. En el PSG pasaron cosas mucho más graves. Messi, en cambio, lo pagó caro. ¿Tenía razón? No, no te pierdes un entrenamiento...”, reconoció el galo.

Después de su etapa en Londres, Henry fichó por el Barcelona en la temporada 2007-08. El exjugador llegaba al cuadro catalán como una gran estrella, pero se encontró con alguien que lo bajó de las nubes.

Xavi comenzaba a tener voz de mando en el vestidor y pese a ser tres años menor que el francés, le dejó claro como funcionaban las cosas en el club.

“Cuando llegué al Barça, me reía con el ‘Més que un club’. Y Xavi me dijo: aquí no has ganado nada... Cuando hayas ganado, podrás hablar”, recordó Henry.