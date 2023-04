Xavi hace debutar a jovencito de 15 años con el Barcelona y fue tajante: “No tiene miedo...”

Xavi Hernández se marchó contento tras la goleada del Barcelona sobre el Betis . El técnico necesitaba que sus jugadores reaccionaran luego de la derrota ante el Rayo y reconoció que la expulsión de Edgar en la primer parte no admite discusión. También ha elogiado a Lamine Yama l, el jovencito de 15 años que debutó esta noche ingresando por Lewandowski .

“Importante para Dembélé tener minutos, me ha dicho que se ha sentido muy bien. Christensen es solvente, da seguridad, tiene salida de balón... es un fichaje extraordinario y lo está demostrando. Lo hemos echado de menos. Sólo falta Sergi Roberto, pero recuperaremos a todos en un par de semanas”.

“Muy bien. Le he dicho que intentase cosas y lo ha hecho. Es especial. Ha podido marcar, ha asistido, tiene desparpajo... Ha demostrado lo que es. No tiene miedo. Tiene talento. Es capaz. Ha hecho unos últimos pases muy buenos. Le he dicho que se asociase, que intentase cosas. Creo que tiene mucho potencial y puede ser importante. Es un jugador parecido, tiene un talento innato. No parece que tenga 15 años. Es más maduro. Puede ser muy grande. Ha jugado 10 minutos, pero bien”.

Planteamiento

“Hoy, en general, se requería una reacción y ha sido buena. Hemos empezado bien, hemos jugado simple, sencillo, una mejora importante. No se podía hacer peor que el día del Rayo. La reacción ha sido muy buena. Tras la expulsión se pone todo de cara. Ha sido una noche redonda”.

LaLiga

“Es un paso muy importante, era vital reaccionar. Me ha convencido lo que he visto. Positivo de lo que he visto. Ahora jugamos otra vez en casa. Tengo buenas sensaciones de cara al título”.

Pellegrini atizó contra el arbitraje

“Entiendo su enfado. Le he dicho que en Pamplona nos pasó lo mismo. Hay un árbitro. Hoy parece que no nos ha beneficiado y hoy la expulsión puede ser rigurosa o no. Te tienes que adaptar. Al final, ni te perjudica ni te beneficia”.