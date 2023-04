Leyenda del Real Madrid reprueba el regreso de Messi al Barcelona: “No le viene bien, es volver otra vez hacia atrás”

El futuro de Leo Messi parece que empieza a definirse. Los medios españoles ya no temen en afirmar que tanto el Barcelona como el argentino mantienen contactos para su vuelta a partir de julio. Un fichaje que no será nada fácil para el club por el salario del jugador.

Todavía no hay nada oficializado, pero entre las voces que se pronuncian sobre este posible traspaso, hay algunos que aseguran que el regreso del ‘10’ al Camp Nou no será positivo.

“Creo que para cualquier seguidor del Barcelona es un reencuentro. Creo que al Barcelona, deportivamente, no le viene bien porque es volver otra vez hacia atrás, que el equipo vuelva a depender de un jugador cuando tu estabas volviendo a hacer una plantilla nueva con jugadores nuevos y caras nuevas...”, remarcó el ahora entrenador español, que también colabora con en El Chiringuito.

“Creo que deportivamente no le va a venir bien. Pero claro, el regreso de Messi, y que se pueda retirar ahí, les hará mucha ilusión. Creo que para la liga es positivo, aunque me cuesta verlo durante un año y en partidos importantes. Sobre todo porque veo a Lewandowski y no sé como van a encajar”, sentenció.