Xavi lo volvió a sacar en el clásico y el jugador explota en el banco de suplentes: no puede completar un partido

Xavi Hernández lo volvió a hacer. El DT del Barcelona decidió sacar nuevamente de un partido importante al que ahora mismo es su mejor futbolista. Raphinha está dando la cara en el ataque, aunque para el entrenador no merece jugar todo el partido.

Sin embargo, el técnico lo quitó a los 83 minutos por Ferran Torres y el jugador no pudo contener su enojo. En un video exclusivo de Movistar de España, se ve cómo Raphinha protesta en el banco tras ser sustituido, preguntándose por qué no puede terminar un partido mientras sus compañeros intentan calmarlo.

La estadística muestra que el único encuentro en que Raphinha jugó los 90 minutos data del 3 de septiembre de 2022. Fuer por la cuarta fecha de LaLiga en el triunfo 0-3 sobre el Sevilla. Luego nunca más volvió a completar un partido.

Para colmo, Raphinha vio la amarilla y se perderá la próxima jornada, dejándole su lugar seguramente a Ferran Torres o Ansu Fati. “Intento no pensar que LaLiga está hecha. Las cosas en el fútbol pueden ir mal y si van mal debemos tener la cabeza para pensar que hay más partidos y dependemos de nosotros”, declaró hace poco.

En esa misma entrevista para Tot Costa, Raphinha se refirió a una bronca suya cuando fue reemplazado en un partido de la Europa League. “Xavi fue jugador y seguro que lo entendió hasta cierto punto. Me enojé, porque estábamos empatando y yo quería estar en el campo para ayudar al equipo. A los jugadores nos gusta ganar y a veces hay enojos que tienen su explicación. Pero no hay que exagerar. Por las ganas de ganar y ayudar al equipo me pasé un poco del límite”, admitió.