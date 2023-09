La reacción de Xavi tras la remontada del Barcelona: “Ha sido brutal, hemos jugado con fe y con coraje”

“La idea era que Raphinha y Lamine se podían cambiar de posición. Necesitábamos agitar al equipo y nos hemos arriesgado. Siempre tienen que estar las posiciones ocupadas, pero da igual que aparezca uno u otro. Debemos jugar mejor. Hoy no ha sido nuestro mejor partido. Estos partidos se perdían, pero hemos tirado de épica, carácter ganador, cosas que nos han faltado antes en este club. Sobre todo, hemos tenido ganas de ganar”.

“Gavi puede jugar en todas partes. En las tres o cuatro que usamos normalmente en el centro del campo. Hoy si tenemos que personalizar en alguien la remontada es en Gavi. El 0-2 en el 80 era un mazazo y normalmente esto el Barça no lo remontaba. Ganamos en fe y en coraje”.

“Hemos ido arriesgando más porque no nos quedaba otra. Al final hemos estado con dos centrales y el resto atacantes y nos ha salido muy bien”.

“Ha sido una remontada brutal. Hemos jugado con fe, con coraje, aunque nos hemos desordenado a veces. La circulación no era la de los últimos partidos. Es una remontada de ganas de ganar. Cuando no se juega bien, hay que sacar estas cosas”.

“Demuestra el cambio generacional que vivimos en la sociedad. Gavi, Balde, Raphinha, Lamine... hoy es un punto de inflexión tremendo de carácter ganador. No hemos jugado bien a fútbol, pero también hay que sacar carácter, fe, épica... y eso también lo tenemos nosotros”.

Cancelo

“Les decimos que se atrevan, que no importa fallar. De los fallos y de los errores se aprende. A lo mejor no ha hecho su mejor partido, pero ha tenido fe, le da la asistencia a Robert, entra de segunda línea... son cosas que, sin jugar bien, se gana un partido vital para nosotros”.

Sabor

“Sabe muy bien, pero mejor que el día del Betis o del Amberes, no. No es nuestro camino. Bienvenido sea este punto de fe cuando estamos más espesos, pero no es el camino”.

Renovación

“Tenemos partido el martes. Contento. Fin de semana redondo. Sacamos un partido adelante que estaba muy cuesta arriba con el 0-2. Corregir o ajustar cosas habiendo ganado y con un toque de atención es fantástico para el grupo”.

Celta

“Han cerrado muy bien líneas de pase dentro viendo los últimos partidos. Nos ha costado por fuera, en el uno contra uno en bandas... nos han venido los goles cuando hemos picado al espacio. El Celta ha hecho un buen partido, han estado agresivos... Rafa Benítez pensará, lógicamente, que ha merecido más”.

De Jong

“Tienen que hacer pruebas. Es un jugador muy fuerte y difícilmente pide el cambio. Si lo ha pedido es que algo hay, pero esperamos que sea lo mínimo posible”.

Lewandowski

“Vamos hablando con los jugadores. Si hay fatiga o no. Robert me dice que está muy bien. Ayer le pregunté y me dijo que se sentía muy bien, con un gran estado de confianza y nos ha dado dos goles vitales para la remontada”.

Suerte del campeón

“Ojalá. Creo que estos tres puntos nos vendrá muy bien. Dormimos líderes. Hay que mejorar cosas”.

Lamine Yamal

“El lateral le ha tapado muy bien. Con la línea de cinco no es fácil. Nos ha costado encontrarle. Ha participado y es importante que vaya acumulando minutos y tenga buenas sensaciones”.

Derbi

“Lógicamente estaré pendiente y, si puedo, lo veré. Una derrota en casa cambia todo. Nos gusta dormir líderes”.

Grada

“Hemos intervenido mucho en cambio de sistema, jugadores... pero no nos quedaba otra. Igual que remontas, puedes perder 0-2, No estoy hoy para sacar pecho precisamente. No hemos hecho el mejor partido. Los futbolistas se lo han creído”.

Benítez

“Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, podríamos haber perdido el partido perfectamente. No hemos parada ni una contra, las vigilancias no han sido las mismas... cuando bajamos el nivel de intensidad somos otro equipo. Es un toque fantásticos”.