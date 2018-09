Dani Turcios sobre la Selección: "Si hay un técnico que ha hecho méritos es Nahún"

Danilo Turcios, asistente técnico del Olimpia, aprovechó el momento previo a tomar rumbo a San Pedro Sula y encarar el duelo de la Copa Presidente ante el Real España y hablar un poco de la Selección Nacional de Honduras.

Cuando se le consultó si consideraba que se estaba proponiendo a Diego Vázquez para la Selección.

"Yo en eso no me meto, en esos temas soy muy respetuoso. Acá en el fútbol hondureño podés esperar cualquier cosa, no me meto ahí", indicó.

Lo que sí pidió a los federativos es que se tome una decisión rápida y no se siga perdiendo más el tiempo.

"Ahora que estoy en este punto de vista me gusta respetar a todos los entrenadores nacionales, así que para eso hay una comisión en la Federación para tomen la mejor decisión. Que la tomen, pero ya. En eso estamos claros, que no se siga perdiendo el tiempo, pero ellos son los que la van a tomar".

También fue claro que no a cualquiera se le puede dar el mando de la Bicolor.

"No, desde ese punto de vista por tantos errores que se siguen cometiendo en el fútbol hondureño. Lo que pasa que cuando tocás esos puntos de vista la mayoría de la gente se enoja. No sé qué intereses se manejarán ahí, yo no tengo miedo, soy respetuoso de eso".

Sobre el pedido de nombrar a Diego Vázquez. "Con Diego somos grandes amigos, jugamos juntos, tenemos una buena amistad, entonces creo que méritos ha hecho en Motagua, así como los ha hecho el profe Nahún y como lo han hecho una gran cantidad de entrenadores nacionales. Esperemos que la federación tome la mejor decisión, pero que la tomen ya".

Turcios es del pensar que considera que hay material humano hondureño para tomar el mando de la Bicolor. "Sin duda alguna capacitados hay, lo han demostrado. Yo creo que nos volveríamos repetitivos con el profe (Héctor) Castellón. Salir campeón con un equipo pequeño no es para cualquier entrenador y yo creo que lo demostró ante un club grande como es Motagua. Méritos hay muchos entrenadores que los han hecho".

Pero también lamentó que no se le diera el proceso a Amado Guevara. "Le dieron una secuencia a Amado y lo dejaron ir, son decisiones que no se están tomando acertadamente".

Considera a Nahún con los pergaminos para asumir la H

Y en caso que le tocara nombrar a él el mejor técnico nacional para dirigir la Selección.

"Para Dani sin duda alguna diría que si hay un técnico que ha hecho méritos es el profe Nahún, pero sabemos que no le interesa ni al él, ni a muchas personas que el profe llegue a la Federación. Si hay un técnico que hizo méritos es él, es de los más ganadores y lo ha demostrado en un club como el Olimpia"..

El dejar perder tanto tiempo para nombrar el técnico son de los errores de este momento considera Turcios.

"Lastimosamente esas son las malas decisiones que se han tomado y que se siguen tomando, por eso el fútbol nuestro se sigue muriendo y nadie se quiere dar cuenta. Así que esperemos que se decidan ya porque es mucho tiempo y los demás países juegan, menos nosotros".

En cuanto al nombramiento de un técnico interino para los juegos amistosos.

"Respeto nada más, pero es una lástima, ellos son los que mandan y están metidos ahí, se ponen, se quitan. Si vos ves, no hay entrada en selecciones Sub-17, Sub-20 y el que dirige la Sub-20 dirige la mayor", finalizó.