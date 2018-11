Jorge Jiménez: “Panamá tiene un buen relevo generacional”

Jorge Jiménez dirigió su último entreno con Honduras previo al amistoso contra Panamá, a las 8:00 pm en el estadio Nacional. El DT interino ya tiene un amplio conocimiento de de los canaleros y asegura que sacarán provecho a todas sus armas.

Así fue el último entreno de la selección de Honduras previo al choque ante Panamá

“Ya lo tenemos claro y hemos podido ver a Panamá en vídeos mediante sus fortalezas y debilidades, el grupo está tranquilo, sabemos que es una gran responsabilidad, el momento para que la gente confíe en la selección. Hay que aprovechar a los legionarios y seguramente todos van a participar, creo que en ese sentido hay un muy buen grupo y todos saben de la responsabilidad que significa el partido”, comenzó diciendo.

En cuanto a una posible titularidad de "Buba" López o el salir con un tridente en ataque, mencionó: “Si sale Buba o no se sabrá mañana y si sale un tridente se sabrá mañana, Honduras tratará de hacer buen fútbol, dar una buena cara y aprovechar esta condición de local que tenemos. Le hemos dado seguimiento a Panamá y la confianza que ganaron con ir al Mundial”.

El engramillado del Nacional nunca ha sido el mejor, y esta vez no es la excepción. Ante esa situación el técnico no quiso poner excusa para no hacer un buen duelo.

“Queremos no poner excusa y claro que quisiéramos una mejor cancha y un mejor estadio, con una cancha que se haga un juego más rápido y esto es lo que tenemos, y en lo que tenemos hay que jugar al máximo y los mismos jugadores saben que fue bien hacer el microciclo en Tegucigalpa”.

Para finalizar, siguió hablando de Panamá y del cambio generacional que tienen combinado a los hombres de experiencia con los que cuenta el rival de turno.

“Recordemos que en esos jóvenes hay ese deseo por querer mostrarse, Panamá tiene buen relevo generacional y ellos están buscando consolidarse con unos de experiencia como Arroyo, Machado, Anibal Godoy, Panamá tiene buen relevo generacional y ellos están otros, tienen una buena plantilla. La mejor versión de Panamá fue la última del juego ante Corea en Corea, con mucha velocidad y sabemos cómo parar eso, no permitir la generación y presionarlos”.