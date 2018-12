Salvador Nasralla hace que Amado Guevara confiese anécdota del 2009

Amado Guevara sorprendió este domingo cuando decidió contar una anécdota que sucedió hace nueve años en El Salvador instantes después de haber clasificado, de forma milagrosa, al Mundial de Sudáfrica 2010 tras 28 años para Honduras sin poder llegar a este campeonato.

Motivado por el director de Cinco Deportivo, Salvador Nasralla, el "Lobo" recordó la llamada que la primera llamada que recibió para ser felicitado por la clasificación.

"Hay una cosa que quiero contar que sucedió en la clasificación a Sudáfrica cuando estábamos celebrando contigo, con Noel y otros jugadores", comenzó diciendo Nasralla a Guevara, siguió: "De repente te entró una llamada del entrenador de Estados Unidos Bob Bradley, porque resulta que este hombre -Amado- fue quien le enseñó a jugar a su hijo Michael Bradley, contá esa historia", le pidió a Guevara.

Fue entonces cuándo el ex mediocampista de Motagua reveló su gran relación de amistad que tiene con los estadounidenses.

"Yo tuve esta discusión con el maestro (Bob Bradley) porque él quería que Michael Bradley jugara como lo hacía yo, pero tenía 16 años y le decía 'tenga paciencia'. Eso fue cuando jugaba para MetroStar y cada vez que Michael en los entrenamientos no hacía lo que hacía yo, lo regañaba, entonces un día me me paré y le dije 'mire maestro', llamé al traductor, Michael es Michael y yo soy Amado, yo le voy a ayudar y lo voy a guiar, pero déjelo, acá usted no es el papá sino el entrenador, y si lo va a regañar a él, lo va a hacer conmigo y con todos, entonces me dijo 'tu te encargas de él' y mírelo ahora, es un jugadorazo", dijo Amado resaltando la gran carrera que ha tenido.

Luego Amado prosiguió a contar la anécdota que sucedió la noche del 14 de octubre en San Salvador: "Yo hablé con Lucía -su esposa- para expresarle la emoción, pero la primera llamada que recibo fue la de ellos (Bob y Michael), estaban en el estadio del DC United (después de empatar 2-2 con Costa Rica) y me llamaron, estaban contentos y felicitándome, al final son las amistades que nos deja el fútbol", relató entre risas Amado.