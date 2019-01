Fabián Coito sobre la posibilidad de dirigir a Honduras: “Es gratificante”

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Por primera vez, el entrenador uruguayo Fabián Coito se pronuncia abiertamente sobre la posibilidad de dirigir a la Selección de Honduras y acepta que hay acercamiento pero lo verá después del Sudamericano Sub-20 que enfrentará con la celeste.

Coito dice que se mal interpretaron sus palabras en Uruguay cuando dijo que no trabajaba con el "Maestro" Washington Tabárez quien entrena la mayor. ¿Se vendría a dirigir a Honduras? Es claro, sabe que la posibilidad es casi una realidad.

Ver: ASÍ ES EL ESTILO DE JUEGO DE FABIÁN COITO

Coito habló para el programa radial “Tirando Paredes” de Radio 1010 am donde explicó claramente las cosas y dejó entrever que después del sudamericano donde buscará clasificar al Mundial de Chile se definirá su futuro.

“Primero que frente a cualquier opción que ha aparecido, antes o últimamente, yo siempre prioricé el compromiso que tengo con la selección y la preparación de este grupo y en este caso no es la excepción. Después del torneo (Sudamericano Sub-20 de Chile) no sé, porque tengo una relación laboral con la AUF y no depende solo de mí intención, sino también de la federación uruguaya”, comienza explicando Coito.

Luego sigue y lo explica muy claro: “Lo que puedo decir (sobre la oferta de Honduras) es que es parte de las posibilidades que te da estar en la Selección tanto tiempo y haber tenido por decirlo así, tanto éxito y que aparezcan posibilidades es gratificante, pero por otro te hace un poco estudiarla y ver qué es lo mejor y compararla con lo que hay, que en este momento es el torneo Sudamericano Sub-20 que tengo por delante”, afirmó Coito.

¿Te molestó que se dijera que prácticamente estabas arreglado (con Honduras) que estabas molesto porque no te consideró el maestro Tabárez en el cuerpo técnico absoluto? Se le consultó al exjugador del Olimpia de Honduras.

“No me molestó, porque yo no dije nada. Yo lo relaciono a una intención y no una mala interpretación. A mí me consultaron si trabajaba en el cuerpo técnico de la selección mayor y obvio que yo dije que no. Yo me dedico a lo mío para lo cual estoy invitado a participar en este proyecto (Sub-20 Uruguay)”, dijo sobre las palabras cuando se informó que no se sentía valorado por la AUF, Asociación Uruguaya de Fútbol.

“Con respecto si estoy arreglado o no (con la Selección de Honduras) la verdad es que la intensión de la federación (Fenafuth) ha sido intentarlo. Pero te repito que el compromiso mío con la selección está por encima y nada va a interrumpir la preparación y la participación mía al frente de la Sub-20”, declaró el estratega que debuta ante Perú en el torneo que clasifica al Mundial de Polonia 2019.

DIEZ adelantó en EXCLUSIVA que Coito ya habló con los federativos con quienes seguirá las negociaciones tras el torneo que se desarrolla en Chile y podría ser anunciado a finales de enero para comenzar el proyecto rumbo al Mundial de Qatar 2022.