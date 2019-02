Uruguay de Fabián Coito dejó la clasificación a Polonia para el domingo

La Selección Sub-20 de Uruguay que dirige el entrenador Fabián Coito, futuro estratega de Honduras, tiene matemáticamente la clasificación al Mundial Sub-20 de Polonia y a los Juegos Panamericanos de Lima, pero puede asegurar el título en el Sudamericano Sub-20 el domingo.

Este jueves perdió 1-0 frente a los argentinos que son los primeros clasificados al Mundial y a los Panamericanos de Lima tras un intenso clásico del Río de la Plata. Coito sabe que tiene que trabajar a fondo el domingo porque se les vienen los colombianos que sorprendieron a Venezuela.

“La información que yo tengo es consistente que al término del Sudamericano Sub-20 se desvincula de la AUF. Hablé con la gente de la Interventora de la Federación y quieren que siga pero hay que llegar a un final”, comentó el periodista uruguayo de Fox Sports, Julio Ríos quien ha confirmado lo que DIEZ había anunciado en diciembre sobre la vinculación de Coito a la H.

Los uruguayos aun perdiendo se clasifican al Mundial, pues dependen del cruce de partidos que hay pues juegan a primera hora de la última jornada y en el segundo encuentro, los argentinos ya clasificados se miden a Brasil en el clásico sudamericano.

"Tenemos que definitivamente concretar las posibilidades que tenemos de alcanzar los objetivos que están en juego. Ganar el campeonato dependemos de otros resultados, pero clasificar al Mundial y Juegos Panamericanos de nosotros. Este grupo ya supo salir de situaciones adversas", explicó Coito este jueves tras el partido ante Argentina.

Por la Conmebol clasifican las primeras cuatro selecciones al Mundial de Polonia, mientras que las tres primeras posicionadas se van a los Juegos Panamericanos de Lima, Perú y los dos primeros obtienen boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

JUEGOS DEL DOMINGO

2:30 pm Colombia vs Uruguay

4:50 pm Brasil vs Argentina

7:10 pm Venezuela vs Ecuador

POSICIONES

1. Argentina 9 pts

2. Uruguay 7 pts

3. Ecuador 7 pts

4. Colombia 4 pts

5. Venezuela 4 pts

6. Brasil 2 pts