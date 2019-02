Rubén Omar Romano sobre Honduras: "No he tenido contactos, pero tengo un proyecto"

Jaime Villegas informó que el tercer candidato en el listado final para tomar las riendas de Honduras es Rubén Omar Romano.

Diez contactó al estratega y este nos confirmó que no ha mantenido ningún contacto con los federativos, todo pasaría por su representante y que él se muestra interesado en tomar a la Bicolor, si se diera el caso.

“Yo todavía no he tenido ningún contacto y sé que se ha venido manejando de muchos meses atrás, lo tomo como algo muy importante por estar en esta terna de técnicos para dirigir una selección importante como lo es Honduras. Yo directamente con la Federación no he tenido contactos”, dijo.

En cuanto a su proyecto, Romano mencionó que lo tiene listo para presentarlo a la Fenafuth en caso que pueda ser elegido.

“Yo ya tengo un proyecto el cual lo presentaría en caso que se pueda concretar algo, trabajaría con la gente que está jugando en el fútbol hondureño como está pasando ahora mismo en México con el profesor Martino que los tiene tres días. A la afición decirle que van a encontrar conmigo una propuesta sumamente atractiva”, cerró.

Vale la pena mencionar que Fabián Coito, entrenador uruguayo, es el principal candidato para tomar el cargo de la Selección Nacional de Honduras.