Salomón Nazar pide a Fabián Coito que dé oportunidad a jugadores de equipos chicos

El nombramiento de Fabián Coito al frente de la Selección Nacional de Honduras ha comenzado a generar la opinión de los estrategas nacionales y en esta oportunidad lo hizo Salomón Nazar, timonel de la UPNFM.

El DT de los universitarios no demerita al uruguayo por solo haber estado al frente de las selecciones juveniles de su país.

"Por lo que he leído es un técnico que tiene capacidad, el hecho que solo haya manejado Sub-20 no quiere decir que no la tenga para manejar una selección mayor, ese no es el tema. Yo asumo que evaluarlon bien su currículum y lo consultaron con algunos técnicos para tomar la decisión", comentó Nazar.





Ante la consulta de la no oportunidad para un nacional. "Al menos hubieran dado una oportunidad, pero la cultura está hecha para un técnico extranjero. Todos los últimos procesos fueron manejados por extranjeros. Incluso, si entrevistan un seleccionado y le preguntan qué técnico prefiere, ellos dicen un extranjero y mencionan los nombres, ¿por qué? es más fácil que los directivos le concedan las cosas que vienen de afuera que a los nacionales".



Salomón Nazar fue muy directo al asegurar que: "El mayor beneficiado de cuando viene un técnico extranjero es el jugador, por eso los mismos jugadores prefieren uno de afuera".



En cuanto al material humano que tiene Honduras y con lo que podría contar Coito en este proceso de cara al Mundial de Catar 2022. "Hay una buena generación de jugadores jóvenes y otros de experiencia. Ojalá que los escoja de la mejor manera y que le oportunidad a los de equipos considerados pequeños porque el tema pasa por ahí, no los toman en cuenta solo porque están en equipo chicos y que no tiene el bagaje que el de los equipos grandes quienes tienen mayor roce internacional".