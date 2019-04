OFICIAL: Honduras enfrentará a Jamaica, El Salvador y Curacao en la Copa Oro

La Selección de Honduras conoció sus rivales de la Copa Oro en el grupo C y se enfrentará a Jamaica, El Salvador y Curacao. La Bicolor abre jugando el torneo en Kingston frente a los jamaiquinos en uno de los duelos más duros el 17 de junio.

El equipo nacional después jugará en Houston contra Curacao el 21 de junio y cerrará la fase de grupos en Los Ángeles enfrentando a El Salvador el 25 en el Banc Of California, casa de Los Angeles FC de la MLS.

Ver: ASÍ TE LLEVAMOS EN VIVO EL SORTEO COMPLETO

"Es un gran desafío para seguir creciendo como equipo en un país futbolero y representa mucho para un hondureño en un gran torneo, un lindo grupo. Nadie sabe lo que le pueda pasar en este grupo que es muy parejo", explicó el entrenador Fabián Coito.

Los entrenadores de Curacao, El Salvador, Jamaica y Honduras tras el sorteo de la Copa Oro. Foto Fenafuth

PARTIDOS DE LA BICOLOR

17 de junio (Kingston, Jamaica) Jamaica vs Honduras

21 de junio (Houston, Texas) Honduras vs Curacao

25 de junio (Los Ángeles) Honduras vs El Salvador

ASÍ QUEDARON LOS GRUPOS

GRUPO A

México Canadá Martinica Cuba

GRUPO B

Costa Rica Haití Nicaragua Bemuda

GRUPO C

Honduras Jamaica El Salvador Curacao

GRUPO D