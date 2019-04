Carlos Mejía tras ser operado: “Perderme el Mundial sería difícil para mí”

Los próximos diez días serán cruciales para la joven estrella de la Selección Nacional Sub-20, Carlos Mejía, quien se juega su participación o no en la próxima Copa del Mundo que llevará a cabo entre el 23 de mayo y 15 de junio en Polonia.

Mejía fue intervenido quirúrgicamente el pasado 10 de abril por un problema en su rodilla derecha, y tras la exitosa operación ha pasado las últimas semanas apurando su recuperación con atención especial del doctor Óscar Benítez.

La próxima semana “Zapatilla” saltará de las camillas al terreno de juego para fortalecer la parte física, sin embargo, su incertidumbre está en si le ajustará para agarrar convocatoria en la lista final del entrenador Carlos Tábora, quien este es miércoles conocerá en detalle el diagnóstico del jugador antes de tomar una decisión.

“Con los trabajos que estoy haciendo por lo momentos me siento mucho mejor gracias a Dios. En este momento estoy haciendo la terapia, me estoy enfocando en eso, ya la estoy superando”, dijo a DIEZ el joven jugador del Vida, Carlos Mejía.

Según conoció DIEZ, el profesor Tábora seleccionará a sus pupilos en la semana que entra y saldrán de Honduras el 04 de mayo.

“Temo de no estar en el Mundial. Siento que vengo haciendo bien el trabajo para estar en lo más importante. Un Mundial no es todos los días, así que perderme esa competencia sería muy difícil para mí porque para eso he trabajo al máximo, me he dedicado a mi recuperación. Espero estar listo”, añadió.

Ver: El listado preliminar de 35 jugadores elegidos para el Mundial de Polonia 2019

La “mini H” deberá entregar la lista definitiva ante la FIFA el 13 de mayo, una semana antes que arranque la competencia.

Carlos Mejía ha sido una pieza clave en la selección desde su participación en el Mundial Sub-17, participaciones en la Sub-21 y en la plantilla que consiguió la clasificación a Polonia en el Premundial que se desarrolló en Bradenton 2018.