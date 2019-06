Selección de Honduras entrena bajo la lluvia pensando en Paraguay y Brasil

Seguir a @Giancarlo_casta

La Selección de Honduras no ha podido ejercer un entreno al mando de Fabián Coito de una manera tranquila debido a la lluvia que azota en San Pedro Sula.

El pasado miércoles, Coito y sus muchachos se trasladaron al estadio Olímpico para realizar su primeros trabajos pensando en Paraguay y Brasil y luego la Copa Oro, debido a la lluvia no pudieron y se fueron a una cancha sintética de la ciudad donde hicieron un corto entrenamiento.

Lo mismo pasó este jueves, no se fueron al estadio ya que por la lluvia no lo prestan, por no dañar la cancha, decidieron irse a una cancha de la escuela Internacional de San Pedro Sula y de igual forma, llovió.

La Bicolor entrena este jueves, viernes y el sábado, para el domingo emprender su viaje rumbo a tierras sudamericanas.

Honduras tiene programado enfrentar el miércoles 5 de junio a Paraguay y el domingo 9 del mismo mes a Brasil.