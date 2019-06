José Valladares: "Me rescindieron el contrato por lo sucedido con la Sub-20"

La aventura de José Valladares como técnico de la Selección Sub-17 de Honduras se ha terminado, la Fenafuth le rescindió el contrato luego de 14 años al frente de esta categoría.

El técnico de 56 años de edad realizó una conferencia de prensa para anunciar que se le anunció que no seguiría ligado a la Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras mediante una llamada telefónica.

Selección Sub-17 de Honduras no pudo clasificar a Brasil

"Los he citado para expresar mi salida de la Selección Nacional Sub-17, gracias a Dios en estos ocho años de trabajo en la Federación me sentí de los mejor, en la última fase no se logró lo que se quería, pero después de lo sucedido con la Sub-20 me han llamado para lo que es la rescisión de mi contrato", empezó diciendo el técnico Valladares.



"Inicié en el 2005 con lo que fue el proceso nacional de talentos, luego con la Sub-17 ha logrado cinco clasificaciones a los mundiales, de los cuales he estado en tres", habló de sus logros.

Y continuó. "Me siento satisfecho, feliz de haber laborado para esta institución y esperando tener mejores oportunidades en el futuro y seguir mostrando mi capacidad como técnico".

¿Esto es producto del 12-0 ante Honduras?



"Sí, eso fue, porque yo tengo un mensaje del ingeniero Juan Melgar luego de finalizar el fútbol donde me dijo que descansara unos días".

José Valladares pudo clasificar a Honduras a tres mundiales consecutivos en categoría Sub-17, fue a Emiratos Árabes Unidos 2013 (cuartos), Chile 2017 (primera fase) e India 2017 (octavos).